Steib már ötödször nyeri a Balaton Szupermaratont

Steib Péter lett az idei Balaton Szupermaraton abszolút győztese. A hosszútávfutó ezzel már ötödször nyerte meg ezt a versenyt. Csütörtökön tavaszias melegben rajtoltak el a résztvevők. A vasárnapi befutón már kevésbé volt barátságos az idő, az erős szél megnehezítette a futást mindenkinek.

2500-an indultak csütörtökön Siófokról, hogy négy nap alatt fussák körbe a Balatont. A tókerülő versenyen 193 kilométert kellett teljesíteniük a résztvevőknek.

hirdetés

„Egy picit rövidebb volt a pálya, a balatonfüredi úszó-vb építkezése miatt ki kellett hagynunk egy majd 3 kilométer hosszú szakaszt, tehát így pályarekordot nem számoltunk. Részvételi csúcs az született, rengeteg egyéni volt, rengeteg külföldi volt, és a hangulatban az mondom, hogyha lehet mérni az esemény hangulatát, akkor valószínűleg ebben is csúcsot döntöttünk volna” – mondta Kocsis Árpád, a 10. Spuri Balaton Szupermaraton versenyigazgatója.

Vasárnap a siófoki célba a Sashegyi Gepárdok csapata ért be elsőként. Ezzel az eredménnyel a négytagú csapatok között is a legjobbak lettek. „Jól bírtuk szerencsére, mindenki jó állapotban volt, meg ez egyúttal egy jó kis edzőtábor is nekünk így évről évre, Igazából eléggé kegyeibe fogadott minket az időjárás, szerencsénk volt, mert szép időnk volt, főleg az első három napban” – nyilatkozta Deli Gergő résztvevő.

Az egyéni indulók között a győzelmet immár ötödször szerezte meg Steib Péter. Az utolsó napi etapot 3 óra 45 perc alatt futotta le. „Most nem sikerült annyit készülnöm, mint vártam, mint kellett volna, úgyhogy ez inkább lelkileg dőlt el, igen, úgyhogy ezt mindegyik nap fejben sikerült hoznom, amit kellett, úgyhogy így jó volt” – fogalmazott a sportoló.

hirdetés

Az idei Balaton Szupermaratont 310-en egyedül futották végig, de lehetett indulni párban, csapatban és váltóban is, illetve lehetett rövidebb, FélBalaton, maraton és félmaraton távokra is nevezni.