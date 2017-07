Startol a Maccabi Világjátékok

Az eddigi legnagyobb magyar delegáció utazott el a Maccabi Világjátékokra. A magyarok négy éve húsz érmet szerzetek, a vezetők idén is hasonlóan jó eredményre számítanak.

119 tagú magyar különítmény utazott el Izraelbe a 20. Maccabi Világjátékokra. A Zsidó Olimpiaként is emlegetett játékokat négy évente, az olimpiát követő évben rendezik meg és a világ negyedik legnagyobb sporteseményeként tartják számon. A versenyen – mintegy hetven sportágban – zsidó származású sportolók indulhatnak ifjúsági, felnőtt és masters kategóriában.



A magyar delegáció a 2013-as játékokon szerezte legtöbb érmét a Maccabi Világjátékok történetében. Akkor 74-en versenyző indult, és végül négy arany, öt ezüst, valamint tizenegy bronzérmet szereztek. Idén is hasonlóan jó eredményre számítanak.



„A klasszikus magyar sportágakban, mint a vízilabda vagy a vívás mindenképpen számíthatunk éremre, küzdősportokban, karatéban, taekwondóban szintén. És lehetnek meglepetés érmek, mint minden nagy sportrendezvényen és az megszokott a magyar sportolóktól, hogy meglepetéseket okoznak, szerintem lesznek ilyenek is” - jelentette ki Nopp András Péter, a delegáció vezetője.



Négy éve Singer Martin ezüstérmet szerzett, idén az eggyel fényesebb éremre hajt. „Ugye négy éve második lettem, most pedig az a cél, hogy győzzek, de azért lesznek elég erős ellenfelek, jön egy amerikai, aki olimpián is indult Rióban, úgyhogy meglátjuk” - vélekedett a kardvívó.



A taekwondós Murinai Dániel is aranyéremmel térne haza: „négy éve voltunk ugyanígy Maccabián Izraelben, ott bronzérmet sikerült összehoznom, remélhetőleg most az aranyért megyek, úgyhogy reméljük, hogy jó lesz a sorsolás és megfelelő kondícióban is vagyok”



A 20. Maccabi Világjátékok július 4-től 18-ig tart.

