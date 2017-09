Shapovalov és Sarapova is a 16 között

A férfiaknál Denis Shapovalov, míg a nőknél Marija Sarapova és Petra Kvitová is bejutott a legjobb 16 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Az ötödik helyen kiemelt Marin Cilic viszont búcsúzott a küzdelmektől.

Simán jutott tovább be a nyolcaddöntőbe Petra Kvitová az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A 13. helyen kiemelt cseh versenyző a francia Garciát verte könnyedén. Az első szettben Kvitová lenullázta ellenfelét. A másodikban a francia összeszedte magát, de a cseh így is 6:4-re nyert, így készülhet a folytatásra. Következő ellenfele a tornán 3. helyen rangsorolt Garbine Muguruza lesz.

hirdetés

Nem hibázott Marija Sarapova sem. Az orosz teniszező a mindössze 18 éves, amerikai Sofia Kenint verte két játszmában. Az első szettben a fiatal amerikai megizzasztotta Sarapovát, aki végül 7:5-re hozta a játszmát, míg a másodikban már simábban 6:2-re nyert az orosz, aki a lett Sevastovával találkozik a legjobb 16 között.

A férfiaknál tovább menetel a 18 éves Denis Shapovalov. Az augusztusi montreali ATP-tornán berobbanó kanadai teniszező bejutott a legjobb 16 közé, miután legyőzte a hazai közönség előtt játszó Kyle Edmundot. Az első szettet az amerikai nyerte 6:3-ra. Shapovalov azonban fordított, egyaránt 6:3-ra megnyerve a második és a harmadik játszmát. A negyedik szettben 1-0-ra vezetett a kanadai teniszező, amikor Edmund sérülés miatt feladta a találkozót.

„Az első szettben is sok lehetőségem volt. Már az első játékban elvehettem volna az adogatását, amikor 30-0-re vezettem, de végül nem jött össze. Tudtam, hogy folytatnom kell az agresszív játékot, diktálnom kell a tempót, akkor meglesznek a lehetőségeim. A második szettben is be is jött, ám a harmadikban sajnos Edmund megsérült” – értékelt a kanadai, aki a spanyol Pablo Carreno Bustával csap össze a 8 közé jutásért.

hirdetés

Kiesett viszont Marin Cilic. Az 5. helyen kiemelt horvát az argentin Schwartzman ellen kapott ki szoros meccsen.