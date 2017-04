Sarapova visszatér, de nem fogadják jó szívvel

A tavalyi ausztrál teniszbajnokság után először léphet pályára eltiltása után Marija Sarapova. Az orosz teniszező szabad kártyával vehet részt a hétfőn rajtoló stuttgarti salakpályás tornán. Szereplését szerdán kezdi meg a legjobb tizenhat között.

Tavaly márciusban állt a nyilvánosság elé Marija Sarapova azzal, hogy pozitív lett a doppingtesztje a 2016. januári ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Az orosz teniszező az egyike volt azon sportolóknak, akik a 2015 decembere óta tiltólistán szereplő, meldonium nevű szerrel buktak le. Sarapova azzal védekezett, nem értesült arról, hogy a szer, amelyet évek óta szedett, tiltólistás lett.

A Nemzetközi Teniszszövetséget nem hatotta meg a sportoló kifogása, és júniusban két évre eltiltotta a versenyzéstől. Sarapova fellebbezett, a nemzetközi Sportdöntőbíróság pedig 15 hónapra enyhítette a büntetést.

Az ötszörös Grand Slam-győztes játékos eltiltása április 26-án jár le, így holnap már a stuttgarti salakpályás tenisztornán léphet pályára. A verseny hétfőn kezdődött, de Sarapova eltiltása lejártáig a csarnokba sem léphet be. Szabad kártyájának köszönhetően azonban szerdán a főtáblán kezdi meg szereplését.

Korábban több teniszező – köztük Angelique Kerber és Andy Murray – is arról beszélt: nem értenek egyet azzal, hogy a 30 éves játékos megérdemli ezt a kiváltságot.

„Nem értek egyet azzal, hogy szabad kártyát kapott. Persze egy nagyszerű játékosról van szó, nem ellene vagyok, sőt úgy vélem, megfizetett a hibájáért. De úgy érzem, szabad kártya vagy egyéb segítség nélkül is vissza tudna térni. Ennek ellenére nem gondolok erre, szabad kártya ide vagy oda, csak a mérkőzésre koncentrálok. Sarapova fontos személy a tenisz, valamint a szövetség számára, összességében pedig egy nagy bajnok” – mondta az olasz Roberta Vinci, aki Sarapova ellenfele lesz a legjobb 16 között.

Sarapova a stuttgarti után a római tornán is szabad kártyásként vesz részt. Az azonban továbbra is kérdéses, hogy az év második Grand Slam-versenyén, a Roland Garroson elindulhat-e. Az orosz versenyző jelen pillanatban nem rendelkezik világranglistaponttal, így vagy a franciaországi versenyre is szabad kártyát kap, vagy saját jogán vívja ki az indulási jogot, ehhez azonban legalább a döntőbe kell kerülnie Stuttgartban.