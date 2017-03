Roma származása miatt nem akarnak a sporival együtt dolgozni

Tizenhat év után hagyja abba a játékvezetést egy megyei II-es bíró Nógrád megyében, mert kollégái jelezték: roma származása miatt nem akarnak vele egy pályán működni.

Jónás Kornél a játékvezetői bizottságtól kért segítséget, de nem kapott. Híradónknak nyilatkozva azt mondta: haragszik az MLSZ-re, de ha hívnák, most azonnal is vezetne újra mérkőzést. „Mentünk egy Magyar Kupa-mérkőzésre, és az autóban kaptam egy telefont a játékvezetői küldőtől, és az ő elmondása szerint 7-8 kollégám jelezte felé szó szerint, hogy a roma származásom miatt nem kívánnak egy pályán működni velem. Jeleztem a Nógrád megyei JV-nek, az elnökének, hogy mi történt, hogy szeretném ha ezt szankcionálnák esetleg, megpróbálnának tenni ez ellen, de nem történt semmi. Azért 16 évet félretenni egyik napról a másikra nem könnyű, tehát azért van egy játékvezetői diplomám, nem kicsi licencvizsgáim vannak, tehát ez a rengeteg tanulás, felkészülések… Ebbe rengeteg pénz van, és ezért haragszom az MLSZ-re, mert ha most hívnának, azonnal mennék mérkőzést vezetni, annyira hiányzik már most” – nyilatkozta Jónás Kornál volt játékvezető.

