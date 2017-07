Rengeteg rendőrt vezényelnek ki a ringre

Csaknem ezer rendőr teljesít majd szolgálatot a Formula 1 hétvégi Magyar Nagydíján.

Az ideiglenes rendőrőrsöt már fel is állították a versenypálya melletti parkolóban. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint lovas és motoros rendőrök is lesznek a Hungaroringnél, és helikopterről is figyelik majd a környéket. Lengyel, osztrák, szlovák egyenruhások is segítik majd a magyarok munkáját. Forgalomkorlátozásokra csütörtöktől kell számítani.

„A mi feladatunk elsősorban a forgalom segítése. Az a célunk, hogy mindenki időben ideérjen a versenypálya környékére, elfoglalja a parkolóban a helyét, és mind az időmérő edzést, mind a vasárnapi versenyt meg tudja nézni. A rendőrség internetes oldalán az aktuális forgalomkorlátozásokról a forgalmirend-változásokról már közleményt jelentettünk meg, de a mai naptól kezdődően napi huszonnégy órán keresztül tájékoztatni fogjuk az ideérkező a szurkolókat arról, hogy mikor hogyan változik a forgalmi rend, melyik idevezető, illetve kivezető út mikor lesz egyirányú” – közölte Beluzsárné Belicza Andrea.