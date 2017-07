Összefogásból jeles: nem találta a szavakat a lebénult focista

Jótékonysági focitornát rendeztek Pécsváradon. A befolyt összeggel a helyi csapat egyik játékosát segítették, aki 2007-ben súlyos balesetet szenvedett.

Tíz éve a pécsváradi csapat megnyerte a baranyai megyebajnokságot. Riegl Attila akkor 22 éves volt, a bajnoki címet a Balatonon ünnepelték. Ott történt az a súlyos baleset, amely miatt megbénult. Attilának új kerekesszékre és egy ágyra lenne szüksége, ezért a csapat jótékonysági tornát szervezett megsegítésére.

„Igazából szótlan vagyok, mert nem találok szavakat. Annyira megható, hogy ennyien eljöttek, én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jött össze. Köszönöm mindenkinek, aki eljött; a szervezőknek, csapatoknak. Hihetetlen, amit véghezvittek” – fogalmazott az eseményen Riegl Attila.

A helyieken kívül a PMFC és az Újpest öregfiúk csapata első szóra vállalta a szereplést.

„A hírt Tomka János hozta. Ő pécsi lakos, Újpesten futballozott, és ő hozta, hogy lesz ez a jótékonysági mérkőzés. Megszervezni nem volt nehéz, ahol tudunk, azért rendszeresen részt veszünk, és ha ezzel tudunk bárkinek segíteni, az nekünk természetes dolog” – mondta Slezák Zoltán egykori válogatott labdarúgó.

Dárdai Pál, Dibusz Dénes és Dumaszínház mellett a dortmundi Aubameyang is felajánlott árverésre egy-egy dedikált mezt. Csak ebből több mint 700 ezer forint jött össze.

„Amikor ez a mozgalom elindult, az egyértelmű volt, hogy ez csak jól sülhet el. Már az első jelek is jók voltak, és az önkormányzat is az első pillanattól az ügy mellett van. Bízom benne, illetve most már el kell mondanom, hogy talán nem kell bízni, az eredményeket látva úgy gondolom legalább kétszer annyi pénz jött be, mint amire szerintem bárki is számított” – nyilatkozta Zádori János, Pécsvárad független polgármestere.

A jótékonysági tornára több mint 500-an vettek belépőt, a pénzt szintén Attila és családja kapta.