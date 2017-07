Orbán Dzsudzsáknak: Hazajöhetne, már volt kint eleget

A fórum előtt ugyanis megpillantotta Dzsudzsák Balázs labdarúgót, akivel azonnal beszédbe elegyedett, majd még az egyiptomi elnöknek is bemutatta.

Orbán Viktor: Balázs, magához jöttem?

Dzsudzsák Balázs: Úgy néz ki.

O. V.: Hogy van?

Dzs. B.: Minden rendben.

O. V.: Remélem, focizik.

Dzs. B.: Persze, épp oda megyek. Minden rendben?

O. V.: Én jól vagyok. És maga?

Dzs. B.: Minden rendben, mégis egy hétig szabadságon leszek, utána megyek...

O. V.: Hazajöhetne, nem tudom, mit keres az araboknál, már most volt kint eleget.

Dzs. B.: Jövök szívesen, mondtam elnök úrnak is.

O. V.: Mi is szeretjük a jó futballt, de ahhoz kell jó futballista is.

Dzs. B.: Elnök úrhoz bármikor jövök.

O. V.: Majd most jön az egyiptomi elnök, megbeszélem vele...

