Odahaza is csúnyán elverték az Ágyúsokat

A Bayern München és a Real Madrid jutott be a labdarúgó-Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe a sorozat keddi játéknapján.

A bajorok a második meccsen is 5–1-re verték a majdnem 40 percen át emberhátrányban játszó Arsenalt, ahogy a címvédő spanyol gárda is lemásolta a Napoli elleni párharc első mérkőzését: a madridi találkozó után Nápolyban is 3–1-re nyertek.

Ma a Barcelona–Paris Saint-Germain és a Dortmund–Benfica párharcok visszavágóját rendezik.