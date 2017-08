Neymar rekordösszegért igazol Párizsba

A dúsgazdag Paris Saint-Germain 220 millió euróért viszi a sztárt.

Neymar a Barcelonából a Paris Saint-Germainbe igazol. A brazil támadó ezt a katalán sztárcsapat edzőközpontjában jelentette be társainak a szerdai edzés előtt, és később a klub is megerősítette. A párizsiak 220 millió euróért viszik a sztárt, akinek a hozzáállásával állítólag folyamatosan gondok voltak. A pénzből, amit a spanyolok Neymarért kapnak, legalább három világszinten is jegyzett focistát lehet venni.

