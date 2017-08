Neymar cáfolja, hogy a pénzért ment Párizsba

Bemutatta Neymart a Paris Saint-Germain. A francia klub rekordot jelentő 222 millió euróért igazolta le a brazil labdarúgót a Barcelonától. Neymar fizetése évi 30 millió euró, átszámítva közel kilencmilliárd forint lesz a francia fővárosban, ám a játékos állítja, nem a pénz játszott szerepet klubváltásában.

Óriási médiaérdeklődés mellett mutatták be a világ legdrágább labdarúgóját Párizsban. A brazil Neymar 222 millió euróért igazolt a spanyol Barcelonától a francia kirakatcsapat, Paris Saint-Germainhez. Szerződése öt évre szól. Sajtóhírek szerint Neymar megelégelte, hogy Lionel Messi mögött csak másodhegedűs a katalán sztárcsapatnál, és az argentin klasszis árnyékában nem lesz reális esélye Aranylabdát nyerni. A brazil focista az új kihívások keresésével indokolta a klubváltást.

hirdetés

„Nagyon nehéz döntés volt, a legnehezebb, amit meg kellett hoznom az életemben. Egy nagyszerű klubnál voltam, imádom a Barcelonát, barátokra tettem szert. Újra és újra azon törtem a fejem, hogy mi lenne a helyes, és végül így döntöttem” – közölte a labdarúgó.

Neymar 2013-ban csatlakozott a Barcelonához. A korrupciógyanús üzletbe belebukott a klub akkori elnöke, Sandro Rossell. A brazil támadó klubszinten mindent megnyert a katalánokkal. Célja, hogy a párizsiakkal is mindent lehetséges trófeát begyűjtsön.

„Történelmet akarok írni Párizsban. Új kihívások várnak rám itt. A klub és az én ambícióm megegyezik. Természetesen a legnagyobb kihívás a Bajnokok Ligája megnyerése, de minden lehetséges trófeát be akarunk gyűjteni” – tette hozzá.

„Nem a pénz miatt”

A brazil cáfolta azokat a híreszteléseket, amik szerint átigazolásában nagy szerepet játszottak az anyagiak. „Akik ezt mondják, azok nem ismernek engem. Soha nem érdekelt a pénz. Csak boldog szeretnék lenni. Mindig a szívemre hallgatok, és így tettem most is. Pénzért focizni máshova is elmehettem volna. Szomorú vagyok, amikor azt hallom, hogy engem a pénz motivál. Szeretném megköszönni a Paris Saint-Germainnek a bizalmat, meg fogom hálálni” – emelte ki Neymar.

A párizsi klub elnök-vezérigazgatója szerint sem az évi 30 millió eurós fizetése motiválta a brazilt, ami egyébként több mint a duplája annak, amit Barcelonában kapott. „Nem a pénz miatt jött ide. Azért jött, mert új kivívásokra vágyik és trófeákat akar nyerni. Nagyon motivált, tetszett neki az a jövőkép, amit felvázoltunk, és hisz benne. Higgyenek nekem, garantálom, hogy nem a pénz miatt igazolt Párizsba. Sok pénzt más csapatnál is kereshetett volna. Ő is megmondta, imádja a futballt, és új kihívásra vágyott, ezért igazolt hozzánk. Neymar egy olyan igazolás, amiről még hosszú ideig beszélni fognak. Neymar egy brand, ahogy a PSG is, a kettő együtt pedig nagyon erős lehet” – mondta Nasser Al-Khelaifi, a klub első embere, aki hozzátette: minden átlátható és szabályos volt az átigazolás során.

Fair play?

A transzfer miatt több neves edző is kifejezte nemtetszését, mondván, a jövőben emiatt drasztikusan emelkedhet a játékosok ára. A Borussia Dortmud nyáron kinevezett edzője szerint ez csak a kezdet. „Nem hinném, hogy ez a vége. A múlt nyáron Pogba átigazolás átlépte a 100 millió eurós határt. Szerintem amikor majd jönnek az új Messik vagy Ronaldók, ez a tendencia folytatódni fog. Nem Neymar lesz az egyetlen aki ennyibe kerül. A Monaco játékosáért, Kylian Mbappéért is biztosan hatalmas összeget kell majd fizetni. Még augusztus végéig nyitva van az átigazolási szezon. Bármi megtörténhet” – jegyezte meg Peter Bosz.

Neymar átigazolását a spanyol futball-liga is megpróbálta megakadályozni. A labda most az Európai Labdarúgó-szövetség oldalán pattog. Az UEFA 2013-ban vezette be a pénzügyi fair play intézményét, ami kimondja, hogy az európai klubok annyit költhetnek, amennyi bevételük származik a labdarúgással kapcsolatos tevékenységből.

hirdetés

A Forbes szerint a katari állam által pénzelt PSG bevétele 2016-ban 521 millió euró volt, a klub így 83 milliós profitot termelt, szemben Neymar 222 milliós árával, nem beszélve a fizetéséről és a bónuszokról.