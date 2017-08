Németh visszatért az Egyesült Államokba

A válogatott labdarúgó a New England Revolution együtteséhez igazolt. Stieber Zoltán is a tengerentúlon folytatja.

Visszatért az Egyesült Államokba Németh Krisztián. A magyar válogatott labdarúgó a katari al-Garafától az észak-amerikai bajnokságban szereplő New England Revolution együtteséhez igazolt. A támadó 2015-ben már szerepelt az amerikai pontvadászatban, akkor a Sporting Kansas City színeiben 28 mérkőzésen 10 gólt szerzett és 6 gólpasszt adott. Egy másik magyar válogatott játékos, Stieber Zoltán is a tengerentúlra igazolt. A középpályást tegnap mutatta be a D. C. United.

hirdetés