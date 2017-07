Negyedszerre talán összejöhet Párizsnak

Egyszerre két olimpiai helyszínről is szavazhatnak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mai ülésén. A testület arról dönt, hogy szeptemberben a 2024-es mellett a 2028-as nyári játékok rendezőjét is kiválasszák. A hét év múlva esedékes olimpiára Budapest visszalépése után már csak két jelölt maradt, Párizs és Los Angeles.

Négyszeres olimpiai bajnok futóatlétákkal, Allyson Felix-szel és Michael Johnsonnal kampányol Los Angeles a 2024-es és 2028-as olimpia rendezési jogának elnyerésére. Lausanne-ban ma mutatja be prezentációját a 2024-es nyári játékokra készülő két város, Los Angeles és Párizs is. A testület ma dönt arról, hogy a NOB szeptemberi ülésén kivételesen ne csak a 2024-es, hanem az azt követő nyári játékok helyszínéről is szavazhassanak. Mindkét város elsősorban 2024-re pályázik, de Párizs világossá tette azt is, hogy 2028-ra nem rendelkeznek elég pénzügyi és politikai biztosítékkal.

A NOB vezetője szerint a két város helyzeti előnyét a tapasztalat adta.

„Los Angeles és Párizs két csodálatos város két olyan országban, ami hosszú olimpiai hagyományokkal bír. Mindkét város már komoly pályázatot adott be a 2020-as olimpiára is, és ezzel összhangban, Los Angelesben és Párizsban is rekordmennyiségű meglévő és ideiglenesen felépített helyszínnel számolhatunk, ez pedig csak egy olyan ötlet, ami újdonságként hat az olimpiai játékok történetében” - jelentette ki a NOB elnöke, Thomas Bach.

A francia delegáció nem élsportolókkal, hanem magával az elnökkel erősítette a jelenlétet. Az országok vezetői általában csak a szavazáson vesznek részt, az egy hónapja elnöké választott Emmanuel Macron azonban már a prezentációnak is igyekezett nagy hangsúlyt adni. Párizs legutóbb száz évvel a szóban forgó játékok előtt, 1924-ben rendezett olimpiát, ennek gesztusértékét hangsúlyozták a pályázatban is.

„Tudjuk, hogy mivel ez egy verseny, és mivel az Önök bölcsességére hagyatkozunk, és mivel a múlt tanulságaiból megtanultuk, semmi nem jön ingyen. Azért vagyunk itt, hogy elmagyarázzunk, fejlődjünk és meghallgassuk a NOB kéréseit és tanácsait” - mondta a francia elnök, utalva arra, hogy már három olimpiára is pályáztak azóta, sikertelenül.

A helyszínekről szeptemberben, Peruban szavaznak.