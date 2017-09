Nadal és Federer is a legjobb nyolc közé jutott

A nőknél sem hibázott a világelső, Karolína Plísková is ott van a negyeddöntőben.

Nem izzadt meg a legjobb 16 között Rafael Nadal a US Openen. A világelső spanyol könnyedén, három szettben verte az ukrán Dolgopolovot. Az első 6:2 lett. A másodikban az ukrán összeszedte magát, Nadal ennek ellenére hozta a játszmát 6:4-re, míg a harmadikat 6:1-re nyerte. Nadal ellenfele a legjobb nyolc között Andrej Rublev lesz. A fiatal orosz a kilencedikként kiemelt belga David Goffint győzte le három szettben. Roger Federer is ott van a legjobb nyolc között.

hirdetés

hirdetés

A svájci klasszis a német Kohlschreibert verte. Az első és a második szettet 6:4, 6:2 arányban hozta a svájci. Kohlschreiber a harmadikban megpróbált visszajönni a meccsre, ám Federer 7:5-re hozta a játszmát. A negyeddöntőben pedig azzal az argentin Juan Martín del Potróval játszik, aki 0-2-ről fordított Dominic Thiem ellen. A fiatal osztrák az első és a második szettet könnyedén, 6:1, 6:2 arányban nyerte. Az argentin azonban egyenlíteni tudott, 6:1, 7:6-ra nyerve a harmadik és a negyedik játszmát, míg a mindent eldöntő ötödiket 6:4-re hozta. Del Potro és Federer 22. alkalommal találkozik egymással. Az argentin ötször nyert, legemlékezetesebb győzelmét a 2009-es US Open fináléjában aratta svájci riválisa ellen. A női világelső is simán jutott be a legjobb nyolc közé. Plisková mindössze egy játékot veszítve, 6:1, 6:0 arányban győzte le a hazai közönség előtt játszó Bradyt.