Mourinhóéknak kötelező a győzelem, de óvatosan fogalmaz

A Bajnok Ligája után az Európa-ligában is kialakul ma a legjobb nyolc mezőnye. A Manchester United a Rosztovot fogadja, pályára lép a Roma, de lesz német házi rangadó is.

Csak döntetlenre futotta a Manchester United erejéből az oroszországi első mérkőzésen. A Vörös Ördögök 1-1-et játszottak a múlt héten Rosztovban, a José Mourinho által sokat szidott gyepszőnyegen. Hazai pályán azonban kötelező a továbbjutás kiharcolása Ibrahimovicék számára.

„Tudjuk, hogy teljes nyitott a mérkőzés. A Rosztov nagyon jó csapat. Sok meccset játszottak idegenben, nagy ellenfelek ellen – például a Bajnokok Ligájában –, éppen ezért kellő tapasztalattal rendelkeznek ilyen téren. Hozzánk is úgy jönnek, hogy tovább szeretnének jutni” – fogalmazott a portugál mester.

Szintén 1-1-ről folytatódik a német házi rangadó. A Mönchengladbach idegenben lőtt góljának köszönhetően előnybe került a Schalkével szemben, a párharc azonban korántsem lefutott.

„Mindkét csapat tovább akar jutni. A Schalkénak ez az egyetlen esélye, hogy az idén európai kupában maradhasson. Éppen ezért mindent meg fognak tenni a győzelemért. Erre számítottunk a párharc előtt is – két rendkívül szoros találkozóra. Az első is az volt, és biztos vagyok benne, hogy a mai is az lesz. Talán egy kis előnyt jelent számunkra, hogy hazai pályán játszunk, ezt megpróbáljuk kihasználni” – nyilatkozta Dieter Hecking, a Csikók vezetőedzője.

Ezeken kívül még hat mérkőzést rendeznek. A Roma 4-2-ről próbál fordítani hazai pályán a Lyon ellen. A belga rangadón a Genk 5-2-es idegenbeli győzelme után fogadja a Gentet. Az Ajax is hátrányból vág neki a Köbenhavn elleni visszavágónak, míg a Celta Vigo 2-1-es előnnyel utazik a Krasznodarhoz.