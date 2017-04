MOB: Borkai nem akadályozza a versenyt

Sportszerű választ adott a selyemzsinórra a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: Borkai Zsolt nem akadályozza meg a versenyt a tisztújító közgyűlésen. Kihívója mögött befolyásos fideszes politikusok sorakoztak fel.

Borkai Zsolt több mint hat éve vezeti a Magyar Olimpiai Bizottságot, de május 2-án felállíthatják az elnöki székből. A MOB vezetéséért bejelentkezett Szabó Bence volt főtitkár. Ő is Szöul olimpiai bajnoka, akárcsak Borkai Zsolt. Tavaly novemberig együtt vezették a MOB-ot, de akkor az elnök menesztette a főtitkárt. Szabó Bence akkor indulhat a tisztújításon, ha előtte rendkívüli közgyűlésen módosítják az alapszabályt.

„Mindent meg fogok annak érdekében tenni, hogy egykori olimpiai társam, kollégám Szabó Bence el tudjon indulni ellenem a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki pozíciójáért” – erősítette meg Borkai Zsolt.

Az alapszabály módosításának ötlete olyan sportszövetségi vezetőktől származik, akik egyben befolyásos fideszes politikusok. Köztük van Kósa Lajos, a korcsolyaszövetség első embere, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

„Örülök neki, hogy végül is célba ért ez a kezdeményezés, amelynek ugye Kósa Lajos elnök úr az élére állt, de hát azért én is sok embert győzködtem ebben a dologba, hogy ezt az alapszabály-módosítást meg kell csinálni és először rendezni kell a sorokat. Közösen kell együtt gondolkodni azon, hogy lehetne még jobbá tenni a magyar sportot, de mondok konkrétumot is, például az életút program, melyet még a Schmitt Pál-féle MOB hozott létre és egy kiváló program” – mondta Szabó Bence.

A szabályzat megváltoztatásának másik okáról Kósa Lajos beszélt. „A Magyar Olimpiai Bizottság működését és az elmúlt olimpiászra vonatkozó döntéseit a bíróság előtt megtámadta egy magánszemély, konkrétan Török Ferenc többszörös olimpiai bajnok ügyvéd” – mondta a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke.

A MOB közgyűlései gyakran határozatképtelenek, egyszerűen kevés tag megy el az ülésre. Kósa Lajos ezért megnyirbálná a taglétszámot. Ha rajta múlna, nem delegálhatna plusz tagot olyan sportszövetség, amely évtizedek óta nem szerzett olimpiai érmet.

Teniszben például Magyarország egyetlen bronzérmet szerzett, Tapavicza Momcsilló állhatott fel a dobogó harmadik fokára 1896-ban. „Van olyan sportági szövetség, amelynek a képviseletében még csak nem is a múlt században, hanem a XIX. században nyertek érmet, egyet, nem is aranyat, de azóta nekik plusz egy helyük van. Életszerűbbnek gondolnám, hogyha azt mondanám, hogy mondjuk az olimpiászonként az elmúlt hat olimpiászra nézve nézzük ezt az eredményességi prémiumot” – tette hozzá Kósa Lajos.

A Hír TV kérdésére Borkai Zsolt elmondta: nem telt le a gyászidőszak a 2024-es olimpiai pályázat visszavonása óta, így 2028-ban vagy 2032-ben nem gondolkodnak.