Milák Kristóf és Hosszú Katinka is ezüstöt úszott

Junior világcsúccsal lett második Milák Kristóf a budapesti vizes világbajnokságon, Hosszú Katinka is hatalmas úszással gyűjtött be egy ezüstérmet.

Új országos csúccsal és új junior világcsúccsal lett ezüstérmes Milák Kristóf a felnőttek között 100 pillangón a budapesti vizes világbajnokságon. A 17 éves versenyző Cseh Lászlóval együtt úszott a fináléban. 50 méter után Milák a hatodik, Cseh a nyolcadik volt. Milák Kristóf végül második, a nála 15 évvel idősebb Cseh László pedig ötödik lett.

hirdetés

„A rajt most jól ment, nem idegeskedtem. A célba érkezés, ott még, hogyha jobban jött volna ki a fal…, akkor jobb is lehetett volna” – fogalmazott a világbajnoki ezüstérmes úszó.

Fotó: MTI / Illyés Tibor

Cseh László gratulált fiatal versenytársának, a korábbi világbajnok azt mondta: most ő is örült volna az ezüstnek. „Nagyon örülök neki, gratulálok, fantasztikusan úszott. Szerintem kihozta ebből az úszásból a maximumot, ezüstérmet szerzett, gratulálok. Én is örültem volna egy ezüstéremnek, de ez most így sikerült, de nem vagyok csalódott. 50.92-t úsztam, az azért nem egy rossz idő, csak most majd össze kell raknom, hogy felzárkózzak Kristófhoz” – nyilatkozta.

Fotó: MTI / Kovács Tamás

Nagyot úszott Hosszú Katinka is 200 háton. A magyar klasszis a 7. idővel jutott döntőbe. A fináléban hosszról hosszra egyre gyorsabban úszott, 50 méternél harmadikként fordult, féltávon második volt, a negyedik 50 méterre pedig már elsőként fordult rá. Az utolsó métereken kapott ki az ausztrál Emily Seebohmtól. Hosszú Katinka az első magyar, aki 2 perc 6 másodpercen belül úszta a 200 hátat. Példaképe, Egerszegi Krisztina 1991-es világrekordja 2 perc hat másodperc és 62 századmásodperc volt.

„Nekimentem, meg is haltam a végére, de az a lényeg, hogy egyéni csúcsos ezüstérem… – mondta a világbajnoki ezüstérmes úszónő.

Kapás Boglárka 800 méteres gyorsúszás döntőjében az ötödik helyen végzett. A magyar úszó a 2016-os riói olimpián bronzérmes volt a távon. A budapesti világbajnokságot a szám specialistája, az amerikai Katie Ledecky nyerte, aki 2012-ben és 2016-ban is olimpiai bajnok volt 800 méter gyorson.

hirdetés

Fotó: MTI / Illyés Tibor

Gratulálunk!