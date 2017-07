Megvannak az olimpiai helyszínek

Los Angeles rendezi a 2028-as nyári olimpiát, előtte négy évvel Párizsban lesznek a játékok.

Megszületett a megállapodás arról, hogy Los Angeles rendezi a 2028-as nyári olimpiát a Los Angeles Times értesülései szerint. A lap említést tesz arról is, hogy így minden valószínűség szerint Párizs kapja a 2024-es játékok rendezési jogát. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság két hete jelentette be, hogy a két város biztosan olimpiát rendez, miután korábban Boston, Hamburg, Róma és Budapest is visszavonulót fújt. Los Angeles eddig kétszer, 1932-ben és 1984-ben rendezett nyári olimpiát.

