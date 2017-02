Mégis számítanak Gyárfás Tamás munkájára

Mégis marad az vizes-vb szervezőbizottságában Gyárfás Tamás.

A Nemzeti Sport pénteken azt írta, az úszószövetség éléről 23 év után tavaly év végén távozó sportvezető kikerül a testületből, mert megszűnik a társelnöki poszt, amelyet betöltött. A Magyar Közlönyben most megjelentek szerint azonban Gyárfás Tamás a Nemzetközi Úszószövetség magyar alelnökeként tagja marad a bizottságnak. Az utódjának választott Bienert Gusztáv viszont – bár a sportlap korábban ezt írta – nem került be a bizottságba, ahogy a többi szakági vezető is csak tanácskozási és véleményezési joggal vehet részt az üléseken.

