Márton Anita: Kettőből egy sikerült

Hazaérkezett a magyar csapat a londoni atlétikai világbajnokságról. A már szombaton Budapestre repülő Baji Balázs 110 méter gátfutásban bronz-, míg Márton Anita súlylökésben ezüstérmet szerzett. Ezzel a magyar küldöttség az éremtáblázat 30. helyén végzett.

Taps fogadta a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a londoni világbajnokságról hazatérő magyar atlétákat. A legnagyobb elismerést Márton Anita kapta. A riói olimpián bronzérmes súlylökő a vb-n ezüstöt szerzett.

„Azzal a céllal utaztam a vb-re, hogy szerettem volna egy érmet hazahozni, illetve szerettem volna az országos csúcsot megjavítani. A kettőből az egyik sikerült csak sajnos, de nem vagyok szomorú, mert nagyon nehéz verseny volt, nagyon hideg volt, szakadt az eső, mégis sikerült a maximumot kihoznom magamból” – fogalmazott Márton Anita.

Helebrandt Máté országos csúccsal lett hatodik az 50 kilométeres gyaloglásban.

„Álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen időeredménnyel és ilyen helyezéssel fogok célba érni. Ez még csak a második 50 kilométeres versenyem volt életemben, és úgy utaztunk ki, hogy felmérjük, a hosszabbik távon mire vagyok képes. A távlati célunk az, hogy a tokiói olimpián egy szép helyezéssel fejezzem be a versenyt, és ahhoz már most meg kellett nézni, hogy mire is vagyok képes. Úgy néz ki, a hosszabbik táv sokkal jobban fekszik nekem, mint a 20 kilométeres” – nyilatkozta a gyalogló.

A szakszövetség elnöke a 2020-as tokiói és a 2024-es párizsi olimpián még jobb eredményeket vár.

„Külön öröm, hogy a csapat több mint a fele bejutott a legjobb 16 közé. A szövetségben házon belül általában a legjobb 16-ot tűzzük ki célul a versenyzőknek, ezt több mint az 50 százalékuk teljesítette, ami nagyon jó. A többiek pedig hozták magukat, tehát »fejre állás« nem volt. Büszkék lehetünk” – mondta Gyulai Miklós.

A magyar csapat a 30. helyen végzett az éremtáblázaton.