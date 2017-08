Megbuktatják Bienerth Gusztávot

A Magyar Úszó Szövetség hat elnökségi tagja bejelentette, lemondanak elnökségi posztjukról. Így a szövetségnek az elnök és az alelnök mellett egyetlen további tagja marad - derült ki abból a levélből, amelyet az Index közölt. Becsky András, Cseh László, Danks Emese, Török Enikő, Törös Károly és Wladár Sándor arról írt levelében, hogy a magyar úszósport mielőbbi szervezeti megújulása érdekében távoznak.

Mint írják, büszkék a vizes vb-n elért eredményekre, de a szakmai sikerektől függetlenül úgy látják: a MÚSZ jelenlegi elnöke sem az elnökséget, sem a közvéleményt nem tájékoztatja tényszerűen a szervezet tevékenységéről, illetve a meghatározó döntésekről.

A kialakult helyzetre való tekintettel az elnökség alulírott tagjai úgy döntöttek, miután a továbbiakban nem tudják hitelesen ellátni feladatukat a jelenlegi elnök vezetése alatt, ezért nem marad más választásuk, mint lemondani tisztségükről.

Az ATV már korábban megtudta, már ma megbukhat a Magyar Úszó Szövetség januárban megválasztott elnöke. Az elnökség egyik vezetője arról tájékoztatta a csatornát, hogy csütörtökön a testület négy tagja is benyújtja lemondását, ami azt jelenti, hogy határozatképtelenné válnak, így Bienerth Gusztáv sem lesz elnök. Az ATV forrása a lemondások okaként az elnökkel szembeni bizalmatlanságot jelölte meg, Sós Csaba szövetségi kapitánnyal szemben azonban a hírek szerint nem merült fel semmilyen kifogás.

Egy nappal korábban Szabó Tünde sportállamtitkár sem zárta ki, hogy Bienerth Gusztávot menesztik.

– Én mindenféleképpen egy szakmai vezetőt tartok szerencsésnek. Egy sportszövetség vezetősége ugye most már nagyon sok feladatnak meg kell hogy tudjon felelni, így a menedzselési szempontokat is figyelembe kell venni, szakmailag ismerni kell a különböző feladatok rendszerét, nagyon összetett ez a feladat. Én a szakma oldalán álltam mindig is, és amellett fogok állni, de természetesen a menedzsertípusú szemléletnek bent kell lennie a szövetségben.



– Akkor nem feltétlenül távozik Bienerth Gusztáv?

– Én ezt nem mondtam.