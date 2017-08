Magyar éremeső a junior-vb zárónapján

Újabb három érmet, egy aranyat és két ezüstöt szereztek a magyar úszók az indianapolisi junior-világbajnokság zárónapján.

A csapat összesen tizenhat éremmel: öt arannyal, nyolc ezüsttel és három bronzzal zárt, ezzel a legeredményesebb európai nemzet lett. Milák Kristóf 100 méter pillangó után 200 méter pillangón is első lett, ráadásul junior-világcsúccsal. Ezenkívül a 4×100 és 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként is győzött, továbbá 50 méter pillangón harmadik lett. A tizenöt éves Késely Ajna 400 méter gyorson aratott győzelme mellett a harmadik ezüstjét nyerte meg: 200 méteren – eddigi legjobb idejét is megjavítva – csapott másodikként a célba. Németh Nándor második lett 100 méter gyorson.

