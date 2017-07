Ma eldől, kié a Konföderációs Kupa

Németország Chilével csap össze ma este a labdarúgó Konföderációs Kupa döntőjében. Mindkét válogatott először nyerheti meg a kupát története során.

Magabiztosan készülnek a németek a Konföderációs Kupa döntőjére. Joachim Löw együttese veretlenül lett csoportelső, majd az elődöntőben Leon Goretzka korai duplájával verte Mexikót. A fináléban az a Chile vár a Nationalelfre, amellyel a csoportküzdelmek során is találkozott – akkor 1-1-es döntetlent hozott a két csapat mérkőzése. A vb-címvédő válogatottnak eddig egy bronzérme van a Konföderációs Kupákról.

„A ma esti meccs teljesen más lesz, mint amikor a csoportkörben találkozott a két csapat. Azon a meccsen nem a legjobbunkat nyújtottuk. De ez egy döntő, ami mindig más, mint egy csoportmeccs. Tudjuk, hogy Chile nagyon erős csapat, tele kiváló játékosokkal. Biztos vagyok benne, hogyha meg akarjuk nyerni a trófeát, akkor a legjobb teljesítményt kell nyújtani. Ezt meg is fogjuk tenni, a csapat remekül fel van készítve” – mondta a németek szélsője, Julian Draxler.Chile nem ijed meg a világbajnoktól. A dél-amerikai gárdának van is oka, hogy önbizalommal telve lépjen pályára. Az elődöntőben – 11-esekkel – az Európa-bajnok Portugáliát verték ki.„Már a torna kezdetén arra számítottunk, hogy a németek bejutnak a fináléba. Tudtuk, hogy mi is képesek vagyunk erre, ha azt a játékot folytatjuk, amit az elmúlt két évben nyújtottunk. A német egy kiváló együttes, egy olyan csapat, amely mindig nagy nyomás alatt tartja az ellenfelet. Úgy gondolom, mindkét válogatott megérdemli, hogy itt van a döntőben” – mondta Arturo Vidal, a Bayern München játékosa.A mérkőzés 20 órakor kezdődik.