Ma eldől az UEFA-szuperkupa sorsa

Real Madrid – Manchester United mérkőzést rendeznek ma este Szkopjéban, az UEFA-szuperkupa döntőjében. Zinédine Zidane Gareth Bale visszatérésének örül, José Mourinho a BL és El közti különbségeket feszegette. A biztonságra kétezer rendőr vigyáz a macedón fővárosban.

A Real Madrid a Bajnokok Ligáját, a Manchester United az Európa-ligát nyerte meg.

A spanyol gárda walesi szélsője, Gareth Bale hosszú ideig sérült volt, most már egyre jobb formában van.

„Az a legfontosabb, hogy teljesen egészséges legyen. Már több hete velünk edz, most ez a fontos, hiszen négy hónapig nem tudott a csapattal lenni. Tudom, hogy ez neki lelkileg is nagyon nehéz volt, de már látom rajta, hogy jobban van” – mondta Zidane.

Bale abban az évben érkezett a Realhoz, amikor a jelenleg a United trénereként tevékenykedő, José Mourinho távozott. A portugál tréner irányításával a madridi gárda nem ért el nemzetközi kupasikert, ezért a klubvezetés idő előtt elköszönt tőle. A Manchester Uniteddel viszont az első idényben megnyerte az El-t.

„Nyilván van különbség a BL és az El között, nem is csekély. Még mindig azt mondom, hogy az Európa-ligát ugyanolyan nehéz megnyerni, több a mérkőzés, rengeteget kell utazni, a játékosok azonban a Bajnokok Ligája-szereplés idején sokkal motiváltabbak, mint mikor a második számú kupasorozatban játszanak. A BL elődöntőiben jobb csapatok vannak, de szerintem most megmutathatjuk, hogy az El-csapat is minőséget képvisel” – jelentette ki José Mourinho.

A két csapat négy éve találkozott utoljára egymással az európai porondon. A meccset a 2012-ben felújított macedón nemzeti arénában rendezik, a stadiont II. Fülöp makedón királyról, Nagy Sándor apjáról nevezték el.