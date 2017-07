London utcáira költözne a száguldó cirkusz?

Utcai karnevállal készültek Londonban a hétvégi Forma–1-es Brit Nagydíjra. Az utcán száguldó versenyautók látványához lehet, hogy hozzá is kell szokniuk a londoniaknak. A nagy hagyományokkal rendelkező silverstone-i pálya üzemeltetői ugyanis bejelentették, hogy 2019 után nem rendeznének több Forma–1-es futamot. A szervezők már utcai versenyben gondolkodnak.

Három nappal a Brit Nagydíj előtt London utcáira költöztek a Forma–1-es versenyautók. A versenysorozat pilótái a városközpontban kialakított pályán tartott bemutatóval népszerűsítették a sportágat. A Forma–1 új, amerikai tulajdonosai egy egész napos show-műsorral akarják még közelebb hozni a nézőkhöz a sportágat.

Az sem elképzelhetetlen, hogy a londoniaknak hamarosan hozzá kell szokniuk ahhoz, hogy a versenyautók a házak között száguldoznak. A legendás Silverstone-i pálya üzemeltetői ugyanis bejelentették, hogy fontolgatják szerződésük felmondását a sorozattal, és több mint 60 év után, 2020-ra már más helyet kellene keresni a Brit Nagydíjnak.

„Először is, még három évig lesz versenyünk, ezalatt rengeteg dolog történhet. Most egy 2020-as versenyről beszélünk, nem egy olyanról, amit három hónap múlva rendeznek. Egy kicsit bosszantó, hogy a silverstone-iak pont azon a héten jelentik ezt be, amikor nekünk is és nekik is a sportágat kellene középpontba állítani, de úgy döntöttek, hogy inkább helyezkednek és tárgyalnak, szóval legyen így akkor. Mi még mindig szeretnénk megegyezni Silverstone-nal, nagy történelme van, és mi értékeljük ezt ebben a sportban. Az Egyesült Királyság nagyon fontos számunkra, és mindenképpen szeretnénk itt futamot tartani” – mondta a Forma–1 elnöke, Chase Carey.

Az első ötlet egy, a monacóihoz és a szingapúrihoz hasonló városi verseny lenne Londonban. A metropolisz polgármestere egyelőre nem zárkózik el a javaslattól. „Ha az F1 szeretné Londonba hozni a versenyt, én örömmel meghallgatom őket. Vannak akadályok, amiket meg kell oldanunk, de mindig boldogan állok mindenféle londoni sportesemény szervezése elébe” – közölte Sadiq Khan.

A világbajnoki pontversenyt 171 ponttal vezető Sebastian Vettel szerint megszervezni ugyan nehezebb egy utcai versenyt, a hangulat azonban mindent kárpótol. „Miért ne? Nem tudom, hogy lehetséges-e egy ilyen várost, mint London egy egész hétvégére lezárni. Máshol is van ilyen, szóval nem lehetetlen. De bizonyára igen, nagyon jó lenne közelebb kerülni az emberekhez. Néhány egyedi és vezetői szempontból élményt jelentő kanyar hiányozna Silverstone-ból, de talán így lehet évente változtatni” – nyilatkozta a Ferrari versenyzője.



A Brit Nagydíj egyike azoknak a Forma–1-es versenyeknek, amiket a sorozat kezdete, azaz 1950 óta folyamatosan rendeznek meg, a legtöbbször Silverstone adott helyet a futamnak.