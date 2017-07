Óriási az érdeklődés az ifjúsági olimpia iránt

Teljesen megteltek a győri szállodák a vasárnap induló Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF). A sportolók egy részét lakóparkban helyezik el, akiknek ott nem jut hely, az klíma nélküli kollégiumi szobákban készülhet a megmérettetésre.

Egy kétszáz lakásos győri lakóparkban több mint ezeregyszázat szállásolnak el az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra érkező sportolók közül. A többiek szállása az egyetem kollégiumaiban lesz. Az újat a versenyzők avatják fel. A kollégiumi szobákban klíma nincs, csak ventilátor.

„Ezeket úgy kell elképzelni, mint kis apartmanokat. Az ember belép, van egy kis közlekedőrész, és jobbra is, balra is vannak szobák, fürdőkkel közösen. Nagyon szépen lettek kialakítva. A lehetőségünk az, hogy több mint 2500 főt szállásolunk el itt, bízunk benne hogy megfelelő körülmények között. Igyekeztünk biztosítani, hogy azonosak legyenek a feltételek. Teljesen fel van újítva a régi kollégium is, olyan csodálatos, mint az új” – mondta az EYOF igazgatója, Páternoszter Piroska.

Az ifjúsági olimpia idejére a győri szállodák megtelnek. A Rába szállóban a bírákat szállásolják el.

„Egy több éve megkezdett folyamatnak értünk most a finisébe. A város lefoglalta a szükséges szobakapacitásokat azoknak a vendégeknek, akik az EYOF-ra érkeznek. Esetünkben itt a különböző sportágak bíróiról van szó. Kicsit meglepetés számunkra, hogy a versenyeket megelőző és követő időszakra is milyen komoly érdeklődést tapasztalunk” – mondta Horváth Ottó, a Hotel Rába City Center igazgatója.

Minden ország kap csoportszobát a taktikai megbeszélésekre. Az olimpiai faluban két hatalmas sátrat állítottak fel az étkezésekhez.