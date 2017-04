Közösségi szurkolás a hokisokért

Győzelemmel kezdte a magyar válogatott a Kijevben zajló divízió 1/A jégkorong-világbajnokságot. A csapat fordulatos mérkőzésen 5-3-ra verte a házigazda ukránokat.

A mérkőzést többen egy budapesti szórakozóhelyen felállított szurkolói faluban nézték. A helyszínen a vb összes meccsét meg lehet nézni.

hirdetés

hirdetés

Boros Péter elmondta, természetesen lesznek olyan válogatott játékosok is, akik nem fértek be a keretbe, „nagyon jó programok is lesznek, hát mi lenne a legjobb program, mint hogy itt megnézhetik az összes mérkőzést”. A Magyar Jégkorong Szövetség kommunikációs igazgatója szerint a szurkolói faluban egyéb szórakozási lehetőségek is lesznek, de persze annak fő funkciója, hogy a szurkolók ott nézzék meg a mérkőzéseket.