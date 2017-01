Közeleg a döntő: összecsap a Falcons és a Patriots

Megérkezett Houstonba az észak-amerikai profi amerikaifutball-bajnokság nagydöntőjének két részt vevő csapata. Az Atlanta Falcons irányítója izgul, a New England Patriots veteránja pedig a csapatot méltatta az első sajtótájékoztatón. A nagydöntőt hétfő hajnalban rendezik.

Felfokozott várakozás előzte meg a Super Bowl-résztvevők első sajtótájékoztatóját a texasi Houstonban. Az amerikai és a nemzeti főcsoport bajnokai, vagyis a New England Patriots és az Atlanta Falcons egyaránt megérkeztek a városba – habár a döntőig még majdnem egy hét hátravan.

A második Super Bowljára készülő atlantai gárda irányítója, Matt Ryan szorongó várakozásról beszélt.

„Mindannyian várjuk a meccset, az izgatottság pozitív és negatív értelemben is jelen van ilyenkor. Úgy érzem, mindannyian felkészültünk a pillanatra, arra, hogy vasárnap ki kell mennünk a pályára. Nagyon keményen dolgoztunk azért, hogy a Super Bowlon pályára léphessünk, és most itt vagyunk. Megtérült a rengeteg befektetett munka és idő. Szerintem készen állunk, inkább izgatott várakozás az, amit most érzünk” – nyilatkozta az Atlanta Falcons irányítója, Matt Ryan.

A Patriots az amerikai főcsoport első kiemeltjeként menetelt a döntőig, annak ellenére, hogy sztárirányítója, Tom Brady az első négy alapszakaszmeccsen eltiltás miatt nem léphetett pályára.

„A csapatnak szerencsére nélkülem is ment. Három győzelem és egyetlen vereség volt a mérleg, amikor visszatértem, nem akartam elrontani semmit. Csak kimentem a pályára, és tettem a dolgomat. Minden meccsen próbálok ugyanaz a játékos maradni, ugyanaz a vezér, minden egyes nap ugyanolyan keményen dolgozom a csapatért. Októberi visszatérésemkor sem volt ez másként. Holnap sem lesz másként, és a következő szezonban sem. Ez az, amit mindig csinálok” – mondta Tom Brady, a New England Patriots irányítója.

Az NFL nagydöntőjét, az 51. Super Bowlt magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezik meg Houstonban. Mint minden évben, most is televíziós nézettségi rekordra lehet számítani.