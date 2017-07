Közel egymilliárdos kárt okozhatott az önkormányzati cég

Összesen mintegy nyolcszázmillió forintos vagyoni hátrányt okozhatott az első osztályú férfi kosárlabda-, kézilabda- és röplabdacsapatok, illetve utánpótláscsapatok képzésével megbízott önkormányzati cég Kecskeméten. Az ügyben ma tartottak tárgyalást.

Hűtlen kezeléssel, csalással és sikkasztással vádolják a Kecskeméti Sportegyesületeket működtető önkormányzati cég korábbi vezetőjét, valamint marketingigazgatóját, aki a város korábbi fideszes elnöke volt. A vádlottak között van a Pick Szeged kézilabdacsapatának korábbi játékosa is. A vádirat szerint az önkormányzati cég fiktív marketingszámlákkal és szerződésekkel trükközött, hogy elkerülje az adófizetési kötelezettségét. Még a játékosokat is az automatákból felvett készpénzből fizették ki, ráadásul a külföldi játékosoknak is hosszasan kellett várniuk a taj-kártyára – derült ki csütörtökön, a gazdasági társaság egyik megbízott könyvelőjének tanúkénti kihallgatásán.

hirdetés

„Külön problémát jelentett mindig, hogy taj-kártyát szeretnének, ez egy óriási kihívás volt. Két napig sorban álltak, és az ügyvezető aláírta, hogy taj-kártyát szerezzenek, mert másképp nem tudja bejelenteni őket, és akkor erre kaptak valami fizetést, minimálbért” – mondta egy tanú.

Tanúként érintett Zombor Gábor, Kecskemét korábbi fideszes polgármestere is, aki egyedülálló modellnek vélte a KSE Kft.-t. Az sportolói utánpótlással foglalkozó önkormányzati cég ehhez képest veszteségesen működött, és többet költöttek a vezetők, mint amennyi anyagi forrás a rendelkezésre állt. Az ügyben feljelentést az MSZP tett még 2011-ben.

„A Fidesznek a helyi elnöke, meg a fideszes polgármester, az egész fideszes vezetés kapcsán eltűnnek ilyen pénzek, hogy azok valójában kinél landoltak... Lehet, hogy a Fidesz pártkasszájába, annál is inkább, mert annyira összezár ez az egész történet, hogy nem biztos, hogy azok ülnek csak a vádlottak padján, akik ebben valóban benne voltak, és engedélyt adtak a kifizetésekre” – nyilatkozta az MSZP helyi szervezetének frakcióvezetője, Király József.

hirdetés

A megbukott önkormányzati cég fiktív számlákon 450 millió forinttal nem tudott elszámolni, miközben 350 milliós veszteséget termelt a három év alatt, jelentős kárt okozva a beszállítóknak.