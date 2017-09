Kiütötte a PSG, a Bayernt, nyert a Man Utd

Kiütötte a Paris Saint-Germain a Bayern Münchent a labdarúgó Bajnokok Ligája-csoportkörének második fordulójában.

A párizsiak 3-0-val küldték haza bajor együttest. A B csoport másik meccsén a Celtic 3-0-győzött az Anderlecht otthonában. Az A csoportban a Manchester United sima 4-1-es győzelmet aratott a CSZKA Moszkva vendégeként. A Benfica nagy pofonba szaladt bele a Basel otthonában – a svájci gárda 5-0-ra győzött. A C jelű négyesben a Qarabag–Roma meccs, valamint az Atlético Madrid–Chelsea rangadó is 2-1-es vendégsikert hozott. A D csoportban A Juventus és Barcelona is hozta a kötelezőt. Előbbi az Olimpiakoszt verte 2-0-ra, míg utóbbi a Sporting otthonában nyert 1-0-ra.

