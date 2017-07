Keveslik a milliós fizetéseket a magyar focisták

2017. július 6., csütörtök

Elszálltak a magyar focisták fizetési igényei – ezt nyilatkozta a Hír TV-nek a bajnok Honvéd tulajdonosa. Egyre több labdarúgó vár ugyanis már havonta kétmillió forintos vagy annál is magasabb keresetet. A játékos-ügynök is azt mondja, hogy a megkereshető pénzek és a pályán nyújtott teljesítmények nincsenek összhangban, de a közgazdász szerint mivel egyre több a pénz a futballban, így a játékosoknak is több jut.