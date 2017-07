Kettős győzelemmel menne tovább a Videoton

Győzelemre számít a Videoton vezetőedzője csütörtökön az Európa-liga-selejtező második körében. A székesfehérvári futballcsapat múlt csütörtökön idegenben győzte le 3-0-ra az észteket.

A csütörtöki Európa-liga-selejtező visszavágójára készül a Videoton Székesfehérváron. Marko Nikolic, a Videoton vezetőedzője szerint a Nömme Kalju jó csapat, hiába győzték le őket 3-0-ra, nincs még lefutva semmi, az észtek motiváltak lesznek.



„Nagyon karakteres, skandináv focit játszik az ellenfél, pontrúgásokkal és magas labdákkal operál, van potenciál a támadójátékában, amire nagyon kell majd figyelnünk. Nem szabad hagyni, hogy lehetőséghez jussanak a támadók, hiszen egy jó csapatról van szó” – mondta a Videoton vezetőedzője.



A Videoton kapusa, Kovácsik Ádám örül, hogy nem volt sok dolga a múlt heti mérkőzésen, és reméli, hogy ezúttal is így lesz. Közben már elkezdődtek a magyar bajnokság mérkőzései, így hetente két mérkőzést is játszania kell a csapatnak.



„A legszebb az, amikor meccs meccs után van, esetleg kettő, maximum három nap van a mérkőzések között, úgyhogy ez egyáltalán nem megterhelő vagy nehéz. Persze más, mint amihez a magyar csapatok hozzá vannak szokva, de ez egyáltalán nem lehet kifogás és nem is lesz kifogás a teljesítményünkre” – jelentette ki a hálóőr.



A Videoton továbbjutás esetén Franciaországban a Bordeaux-val találkozhat. A vezetőedző azt is mondta: a csapat elemzői már erre is készülnek, de a játékosok és az edzők még a csütörtöki meccsre koncentrálnak.

