Két vállra fektetné a magyar válogatott az oroszokat

Legyőzné Oroszországot a magyar férfi teniszválogatott a Davis-kupán. A budapesti összecsapás tétje a világcsoportba való bejutás. A mérkőzések pénteken, szombaton és vasárnap lesznek.

Nem feltett kézzel, sokkal inkább önbizalommal és győzelmi reményekkel várja a magyar teniszválogatott az Oroszország elleni Davis-kupa-párharcot. A szövetségi kapitány szeretné, ha minden játékosa a legjobbját nyújtaná. „Meglátjuk, hogy az ellenfél hogyan teljesít, azon sok múlik, hiszen két olyan játékosuk van, akik a 40-ben vannak a világranglistán. De annak ellenére, hogy két ilyen játékossal jöttek ide, egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy esélytelenek vagyunk hazai pályán” – jelentette ki Köves Gábor.

hirdetés

Fucsovics Márton szerint is lehet keresnivalójuk az oroszok ellen. A világranglistán 113. magyar teniszező azt mondta, ez eddig pályafutása legjobb éve. „Én nagyon pozitív vagyok, és győzelmet várok a csapattól. Úgy gondolom, hogy hazai pályán sikerülhet a győzelem, hiszen egy nagyon jó csapatunk van, igaz nagyon erősek az oroszok, de szerintem tudunk itthon meglepetést okozni” – fogalmazott a teniszező.

A világranglistán 164. Balázs Attila tavaly hosszú kihagyás után tért vissza a profi teniszbe. Jövőre már a top 100-ba jutna. „Az, hogy Szlovákiát megvertük, az is azt bizonyítja, hogy egy Davis-kupán bármi megtörténhet. Egy ilyen maratoni derbin igenis van keresnivalónk, mi egy csapat vagyunk, és kihasználva ezt a jó csapatszellemet, szerintem őket is meg tudjuk verni” – emelte ki a játékos.

A magyar csapat harmadik tagja Borsos Gábor lesz. A mindössze 17 éves Piros Zsombor is ott van a keretben, ám játékára kevés esély van. A fiatal teniszező idén két junior Grand Slam-tornát is nyert, egyet egyéniben, egyet pedig párosban. Junior pályafutását Európa-bajnokként zárta, és már két felnőtt tornán is döntőbe jutott. „Top 10-es játékos szeretnék lenni, és mindegy, hogy melyik, azt még nem agyaltam ki, de egy Grand Slam-trófeát szeretnék nyerni. Ugye ezek nem igazán kis dolgok, szóval nagyon nagy munka vár rám” – nyilatkozta Piros Zsombor.

hirdetés

Az orosz válogatottat a világranglistán 32. Hacsanov, a 37. Rubljov, a 61. Medvegyev, és a 169. Kravcsuk alkotja.