Két kihívója már biztosan van Borkai Zsoltnak

Olimpiai bajnokok és egy olimpiai ezüstérmes küzd meg a Magyar Olimpiai Bizottság elnöki székéért. Borkai Zsolt jelenlegi elnök mellett Kulcsár Krisztián, valamint Szabó Bence már biztosan harcba száll a szervezete vezetéséért. Utóbbi indulása azután vált lehetővé, hogy a MOB módosította alapszabályát a hétfői rendkívüli közgyűlésen.

Több ponton módosították a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályát, a szervezet hétfői rendkívüli közgyűlésén. Többek között összhangba hozták az új sporttörvénnyel, valamint a polgári törvénykönyvvel. Továbbá, bár előzetesen a közgyűlés létszámának csökkentését várták, úgy döntöttek, hogy 200 fő marad a létszám. Az elnökség létszámát pedig, Borkai Zsolt javaslatára, 13-ról 15 főre emelték.

„Az elmúlt jó pár évben voltak kritikus megjegyzések vagy javaslatok a MOB alapszabályával kapcsolatban. A MOB egyébként törvényesen működött, hiszen többször volt ellenőrzése, de mégis azokat az átvezetéseket, gondolatokat, amelyek megjelennek most az alapszabályban, vagy amit a szövetségek kértek, mi pedig foglalkoztunk velük, valamint a módosító javaslatok többségét be tudtuk építeni az alapszabályba” – mondta Borkai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.

Borkai Zsolt már korábban bejelentette, hogy újra harcba száll az elnöki posztért. „Jó azt látni, hogy naponta legalább tíz olyan hívás vagy megkeresés van, amelyben abszolút támogatnak. Úgyhogy kellő tapasztalattal és támogatással ezért is döntöttem úgy, hogy folytatni szeretném a munkát” – tette hozzá az elnök.

Két kihívóval már biztosan számolnia kell. Az alapszabály-módosítás egyik pontja szerint ugyanis már nem csak a sportági szövetségek küldöttei választhatók a MOB vezető tisztségviselőjének. Ez pedig megnyitotta az utat a Borkai Zsolt által kirúgott korábbi főtitkár, Szabó Bence előtt.

„Vannak személyes ambícióim, de az egészet nem én találtam ki, tehát úgy érzem, hogy vannak támogatóim. Természetesen bízom benne, hogy azoknak a szövetségeknek a vezetői, akik aláírták azt, hogy legyen rendkívüli közgyűlés, ők is valamilyen szinten a változások mellett tették le a voksukat, úgyhogy én bizakodó vagyok” – nyilatkozta Szabó Bence olimpiai bajnok kardvívó.

Egy másik korábbi olimpikon is beülne az elnöki székbe. Kulcsár Krisztián, aki jelenleg a Nemzetközi Vívószövetség versenyigazgatójaként tevékenykedik, már be is nyújtotta a pályázatát.

„Amikor én úgy gondolom, hogy elindulok, akkor két dolog motivál a saját motivációmon kívül. Az egyik, hogy a kezdeti támogatást felmérjem, majd egy komoly munka annak érdekében, hogy azok a tagok, akiknek én az egyik alternatívát nyújtom, azok megismerkedjenek az én gondolataimmal, elhiggyék azt, hogy ha rám szavaznak, akkor döntenek jól” – mondta az olimpiai ezüstérmes párbajtőröző.

A Magyar Olimpiai Bizottság tisztújító közgyűlését jövő kedden tartják. Ekkor kerülhet sor az új MOB-elnök megválasztására, valamint a szövetség új tagjainak felvételére.