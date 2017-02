Ibra jött és varázsolt

Hozta a kötelezőt a Manchester United az angol labdarúgó FA-kupában. A vörös ördögök a másodosztályú Blackburn Roverst győzték le, és jutottak a legjobb 8 közé, ahol Chelsea fognak találkozni.

Ráijesztett a kissé tartalékosan felálló Manchester Unitedre a Blackburn. A 16. perc elején Marvin Emnes tesztelte távolról Romero kapust.



Egy perc elteltével azonban a manchesteri portás is tehetetlennek bizonyult. Ismét Emnes játszotta a főszerepet. A hazaiak holland játékosa szép cselek után nagyszerűen tálalt Danny Graham elé, aki nem is hibázott a kapussal szemben.



A United hamar észbe kapott. 10 perc múlva Mkitarjan adott fantasztikus labdát a leshatárról kilépő Marcus Rashfordnak, aki a kapust is kicselezve értékesítette a ziccert, 1–1-re módosítva ezzel az állást.



A második félidő közepén aztán José Mourinho a győzelem reményében Paul Pogbát és Zlatan Ibrahimovicot is pályára küldte. A portugál mester húzása bevált. A 75. percben Pogba jó 50 méterről varázsolta a labdát Ibrahimovic elé, a svéd támadó pedig remek ütemben lőtte ki a bal alsó sarkot – beállítva ezzel a 2–1-es manchesteri győzelmet.

