Hozta a papírformát Nadal és Federer

Nem hibáztak a favoritok a Miami nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyében. A többi között Rafael Nadal, Roger Federer és Stan Wawrinka is bejutott a legjobb 32 közé.

Tovább tart Roger Federer jó sorozata. Bár a múlt héten Indian Wellsben diadalmaskodó svájci klasszis megizzadt az első szettben az amerikai Tiafoe-val szemben. Federer csak rövidítésben tudta 7:6-ra felülmúlni ellenfelét. A második játszmában aztán csak 3 játékot engedett az amerikainak, és végül 6:3-ra nyerte.

hirdetés

A Fereder ellen az Indian Wells-i döntőben alulmaradt Wawrinka is bejutott a legjobb 32 közé. Az argentin Zeballost ejtette ki. Az első játszmában 4-1-re is elhúzott a svájci, végül pedig 6:3-ra nyert. A másodikban az argentin 5:4-ig tartotta a lépést, ám Wawrinka végül behúzta a második szettet is, így ott van a harmadik fordulóban, ahol a tunéziai Jaziri lesz az ellenfele.

Továbbjutott Juan Martin del Potro is. Az argentin nem sok esélyt adott a holland Robin Haase-nak. Az elő szettet 6:2-re, míg a másodikat 6:4-re hozta, a következő körben pedig Roger Federerrel találkozik.

Korábban Nadal is biztosította helyét a legjobb 32 között. A spanyol klasszis az izraeli Selát verte könnyedén két játszmában 6:3, 6:4-ra. A következő fordulóban a német Kohlschreiber ellen ragad ütőt.

hirdetés