Hosszú: Tudtam, hogy nagyon kemény lesz!

Világbajnoki címet szerzett Hosszú Katinka 400 méteres vegyesúszásban a vizes vb zárónapján, vasárnap a Duna Arénában. Az úszó a futam után azt nyilatkozta, tisztában volt vele és készült rá, hogy mennyire kemény lesz megnyerni ezt a számot.

A háromszoros olimpiai bajnok, a szám ötkarikás címvédője és világcsúcstartója 4:29,33 perces világbajnoki rekorddal csapott célba.

Hosszú 2009-ben Rómában, 2013-ban Barcelonában és 2015-ben Kazanyban is megnyerte ezt a számot, ő az első női úszó, aki 400 méter vegyesen négyszer is a dobogóra állhatott, már korábbi három sikere is egyedüli rekord.

A 28 éves Hosszú két arany- (200 és 400 m vegyes), valamint egy ezüst- (200 m hát) és egy bronzéremmel (200 m pillangó) zárta a világbajnokságot.

„Szerintem így az egész hét így kijött és tényleg most a négy vegyes után tudtam szerintem igazán élvezni a hangulatot és tényleg azt hogy mindenki itt volt és szurkolt a Duna Arénában és nem azon stresszeltem hogy mikor jutok el a levezetőmedencébe mert tudtam ,hogy utolsó nap nekem 400 vegyes lesz és nagyon kemény lesz” – mondta a Hír TV-nek az úszó.

Életút, eredmények Hosszú Katinka



Klubja: Iron Aquatics

Olimpiai eredményei: 1. (400 m vegyes, 100 m hát, 200 m vegyes, 2016), 2. (200 m hát, 2016), 4. (400 m vegyes, 2012), 6. (4x200 m gyorsváltó, 2016), 8. (200 m vegyes, 2012) 9. (200 m pillangó, 2012), 12. (400 m vegyes, 2008), 17. (200 m vegyes, 2008), 31. (200 m gyors, 2004) További kiemelkedő eredményei:

világbajnok (400 m vegyes, 2009, 2013, 2015, 2017; 200 m vegyes, 2013, 2015, 2017), vb-3. (200 m vegyes, 2009; 200 m pillangó, 2009, 2013, 200 m hát, 2015), Európa-bajnok (200 m vegyes, 2010, 2012, 2014, 2016; 4x200 m gyorsváltó, 2010, 2016; 200 m pillangó, 2010, 2012; 400 m vegyes, 2012, 2014, 2016; 100 m hát, 2014, 200 m hát, 2016), Eb-2. (400 m vegyes, 2008, 2010; 4x200 m gyorsváltó, 2012; 200 m gyors, 2014; 100 m hát, 2016), Eb-3. (200 m pillangó, 2014; 4x200 m gyorsváltó, 2014), 13-szoros rövid pályás világbajnok (2 - 2012, 4 - 2014, 7 - 2016), 10-szeres rövid pályás Európa-bajnok (3 - 2012, 1 - 2013, 6 - 2015)



Elismerései:

Az Év legjobb női sportolója Magyarországon (2009, 2013, 2014, 2015, 2016)

Az Év legjobb női úszója (2014, 2015, 2016)

Gratulálunk!

