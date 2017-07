Hosszú Katinkát meglepte a neki címzett nyílt levél

Megszólalt Hosszú Katinka a paralimpiai bajnok, Pásztory Dóra neki címzett nyílt levelével kapcsolatban. A háromszoros olimpiai bajnok ma egy sajtóeseményen azt mondta: meglepte a levél, mert ő négyszemközt is beszélt volna a FINA világkupát érintő döntéséről.

Az állami olajcég is szponzorálja mostantól Hosszú Katinkát. A háromszoros olimpiai bajnok támogatását egy hétfői sajtóeseményen jelentették be.

„Katinkának ott a helye a Mol-csapatban. Katinkát mostantól kezdve a Mol szponzoráltjának kell tekinteni, ott állunk mögötte most már mi is, élvezni fogjuk az ő sikerét, eddig is élveztük egyébként, de most már úgy fogjuk érezni, hogy szurkolunk azért, hogy a csapat tagjaként mit fog elérni, mit fog tenni” – mondta Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója.

Az eseményen kérdésekre is válaszolt az úszóklasszis. A Hír TV a kétszeres paralimpiai bajnok, Pásztory Dóra nyílt leveléről kérdezte a sportoló véleményét. Hosszú Katinka azt mondta: meglepték Pásztory sorai.

„Természetesen láttam a nyílt levelet, csodálkoztam is, mert szívesen beszélgettem volna Pásztory Dórival is az ő leveléről. Ő is a nyílt levelet választotta, ennek ellenére dolgozom az ügyön, úgyhogy jönni fog válasz, nem konkrétan a levélre, de éppen azon, amin dolgozom, több úszó keresett meg, mint gondoltam volna” – mondta Hosszú Katinka.

Pásztory Dóra levelében azt írta, hogy Hosszú Katinka csak akkor szólít fel összefogásra, ha neki van szüksége valamire. A parasportoló Newsroom című műsorunkban az úszóval való kommunikációt hiányolta.

„Nagyon sok újságíró kollégától hallottam hasonló tapasztalatot, nagyon nehéz tőle interjút kérni, akár írásban, akár szóban, úgyhogy ezért éreztem azt, hogy megosztom a véleményem. Továbbra is szeretném erősíteni, hogy nem szerettem volna a nyílt levél formátumot használni, és nem is annak szántam, és semmi esetre sem akartam ellentétet generálni ezzel, egyszerűen csak én úgy látom, nem biztos, hogy ez a leghatékonyabb módja a kommunikációnak, amit ő választott” – mondta a kétszeres paralimpiai bajnok úszó.

Hosszú Katinka eredetileg azért írt nyílt levelet, mert sérelmezte, hogy a Nemzetközi Úszószövetség korlátozná, hogy a versenyzők hány számban indulhassanak a világkupa-sorozat egy-egy állomásán. Hosszú Katinka felkészülésének szerves része a kilenc állomásból álló sorozat minden versenyén való elindulás. Ráadásul egy-egy állomáson a lehető legtöbb számban elindult a magyar úszó. Ezt a lehetőséget korlátozza a FINA négy úszásnemre állomásonként. Hosszú Katinkát emellett anyagi veszteség is érti a korlátozással.