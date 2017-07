Hosszú Katinka bronzérmes, Bernek döntős

Bronzérmet szerzett Hosszú Katinka 200 méter pillangóúszásban a budapesti vizes vb-n.

A szám másik magyar versenyezője, Szilágyi Liliána a hetedik helyen zárt. A döntőt a spanyol Belmonte nyert.

„Nagyon örültem ennek a bronznak, igazából '13 óta nem úsztam ilyen időt, és nem is voltam világbajnoki dobogón pillangón, úgyhogy emiatt nagyon örültem neki. Emiatt nincs is meg az a tapasztalatom pillangón, ami megvan vegyesen vagy háton, úgyhogy próbáltam a saját versenyszámom leúszni, ezért nem is néztem semerre. Ezért is örültem, mikor felnéztem, mert nem tudtam, hogy harmadik helyen vagyok” – mondta Hosszú Katinka.

Bernek Péter 1:55.79 perces országos csúccsal a hatodik idővel jutott döntőbe, Telegdy Ádám pedig a 9. helyen zárt 200 méter háton. A szám döntőjét pénteken rendezik.

A Késely Ajna, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, Hosszú Katinka összeállítású 4x200 méteres gyorsváltó a hatodik helyen végzett.