Hiába a 4-0-s előny, nem alibifocira készülnek

A Bayern München és a Real Madrid jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe a sorozat keddi játéknapján. Ma a Barcelona–Paris Saint-Germain és a Dortmund–Benfica párharcok visszavágóját rendezik.

Hátrányból készülnek továbbjutásra a Borussia Dortmund játékosai. Két hete 1-0-ra kikaptak a Benficától a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, az egyik játékos szerint azonban ezen túl kell lépnie a csapatnak.



„Azt gondolom, továbbra is mi vagyunk a párharc esélyesei. Már az első mérkőzést is végig uraltuk, tisztán látható volt, hogy mi vagyunk a jobb csapat. Sajnos ez gólokban nem mutatkozott meg, ezért hátrányból kell indulnunk ma este. Nagyon figyelnünk kell arra, hogy ma ne kapjunk gólt, mert akkor búcsút mondhatunk a továbbjutásnak. Ez persze nehézzé is teszi a feladatot. Tudjuk, mi a dolgunk, hiszem, hogy jól felkészültünk, és kiharcolhatjuk a továbbjutást” – nyilatkozta Gonzalo Castro.





Sokkal kényelmesebb helyzetben van a PSG, amely 4-0-ra verte a Barcelonát az első körben. Edzőjük szerint azonban nem állnak majd vissza a katalán sztárcsapat ellen.



„A futballban minden megtörténhet 90 perc alatt, mindannyian tudjuk, hogy a Barcelona egy remek csapat, akik bármire képesek, és így is készültünk ellenük. A tisztelet az, ami megakadályozza, hogy csak passzolgassunk kilencven percen át, minden eshetőségre felkészültünk. Én azt szeretném, ha a jelentős előnyünk ellenére is egy jó meccset játszanánk, hogy így is kiszolgáljuk a szurkolókat” – fogalmazott Unai Emery.



A BL-nyolcaddöntő visszavágói este háromnegyed kilenckor kezdődnek.