Hamilton nyert, a Ferrari nullázott Szingapúrban

Vettel és Raikkönen már az első körben búcsúzott a versenytől. A sok baleset miatt csak 12-en értek célba.

Lewis Hamilton nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíjat. A brit versenyző a pontversenyben tovább növelte előnyét riválisával szemben, mert Sebastian Vettel már az éjszakai futam első körében kiesett.

Az eső miatt több baleset is történt, összesen 12-en fejezték be a versenyt Vettel ferraris csapattársa, Kimi Raikkönen például már a rajt után balesetezett, egyben a Red Bull színeiben versenyző Max Verstappent, és Fernando Alonso McLarenjént is kiütötte. Így a Ferrari egyik pilótája sem ért célba, a csapat nulla ponttal zárta a versenyhétvégét.

Másodikként Daniel Ricciardo, a Red Bull pilótája, míg harmadikként Hamilton Mercedeses csapattársa, Valtteri Bottas futott be.