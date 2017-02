Ha a 2024-es nem sikerül, akkor a 2028-as olimpiát céloznák meg

A Budapesti Olimpiaért Mozgalom továbbra is támogatja, hogy a magyar főváros ötkarikás játékokat rendezzen.

A szervezet szerint ha nem is a 2024-es olimpiát kapja meg Budapest, akkor – a hibákból tanulva – a 2028-as játékokért kell harca szállni. A BOM azonban úgy véli: a főváros, a Magyar Olimpiai Bizottság, valamint a kormány közösen még helyreállíthatja azt az társadalmi egységet, amely az aláírásgyűjtésnek köszönhetően eltűnt az olimpiarendezés mögül.



A mozgalom támogatja, hogy népszavazás legyen a kérdésben, amelynek kampányába beszállnának.



„Egy népszavazást szerencsésebb lett volna korábban volna korábban megtartani, hogy ez miért nem volt meg, ez nem a mi dolgunk. Most már nyilvánvalóan lesz népszavazás, most ebben kell gondolkodni. Mi viszont azt támogatjuk, hogy igenis meg kell tartani a népszavazást, igenis oda kell menni, igenis meg kell hallgatni az emberek véleményét és természetesen a BOM is el fogja mondani a véleményét, miszerint szavazzanak arra, hogy Magyarországon legyen olimpia” – fejtette ki Gundel-Takács Gábor, a BOM szóvivője.

