Felesküdtek a magyar sportolók

A 14 és 18 év közti fiatalok versenye vasárnap kezdődik Győrben, és egy hétig tart.

Letette az esküt a győri 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon szereplő, 152 fős magyar csapat. A fogadalomtétel szövegét Pál Tamara kézilabdázó és Zombori Gábor úszó mondta el a Budapest Kongresszusi Központban tartott ünnepségen. A 14 és 18 év közti fiatalok versenye vasárnap kezdődik, és egy hétig tart, ezalatt tíz sportágban 130 számot rendeznek, az eseményre 50 országból 2500 sportolót és 1100 kísérőt várnak.

„Ne felejtsétek el a magyar hagyományokat sem. Olyan elődeitek, példaképeitek vannak, mint Hosszú Katinka, Kapás Boglárka, Karakas Hedvig, vagy Márton Anita, akik pályafutásuk kezdetén az EYOF-on is érmet nyertek, azóta pedig felnőtt világversenyeken is megmutatták, hogy a felnőtt korosztályban is a legjobbak közé tartoznak. Elődeitek a nyári EYOF-okon, melyet 1991 óta rendeznek meg, ha jól emlékszem, összesen 181 érmet, köztük 62 aranyat szereztek” – mondta beszédében Kulcsár Krisztián MOB-elnök.