Federer lemosta a pályáról Nadalt, Djokovic is kiesett

Ismét legyőzte Roger Federer Rafael Nadalt. A svájci teniszező ezúttal Indian Wellsben múlta felül a spanyolt. Kiesett Novak Djokovic is, aki az ausztrál Kyrgiostól kapott ki.

Az ausztrál nyílt teniszbajnokság után Indian Wellsben is Roger Federer bizonyult jobban Rafael Nadallal szemben. A svájci klasszis meglepő magabiztossággal múlta felül a spanyolt. Melbourne-ben emlékezetes ötszettes párharcot vívtak, ám most Federer két játszmában letudta a meccset úgy, hogy Nadal mindössze öt játékot tudott nyerni.

A svájci már az első szettben lehengerlően teniszezett, és 5-1-re elhúzott. Nadal 5-2-re szépített ugyan, és megmutatta, hogy ilyen tenyeresre is képes. Azonban ezt Federer is megmutatta, az első játszmát a svájci is hasonlóan gyönyörű ütéssel zárta le és nyerte meg 6-2-re.

Federer a második játszmát is ott folytatta, ahol az elsőt abbahagyta. És bemutatta, hogy a fonákja is klasszishoz méltó. Nadal szerváját ugyanis így adta vissza. Ezzel pedig 6-3-ra hozta a második játszmát, és ott van a legjobb nyolc között. Kettejük párharcában továbbra is Nadal vezet 23-13-ra.

Kiesett Novak Djokovic is, akinek Nick Kyrgios lassan a mumusává válik. A szerb két hete Acapulcóban is alulmaradt az ausztrállal szemben. A legtöbben arra fogadtak volna, hogy most revansot vesz, ám Kyrgios átírta a forgatókönyvet. Az ausztrál remek szervái nagyban hozzájárultak győzelméhez.

A mérkőzés rendkívül szoros volt. Az első szettet 6:4-re hozta az ausztrál, míg a másodikban 6:6-os állás után következhetett a rövidítés, amit végül Kyrgios bírt jobban, így ő jutott a legjobb nyolc közé, ahol Roger Federer lesz az ellenfele.

Az osztrák Dominic Thiem simán – 6:3, 6:2 arányban – verte a francia Gael Monfils-t, ezzel pedig bejutott a negyeddöntőbe.