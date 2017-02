Fa Nándor nem látja az utódját, a tudását viszont szívesen átadná

63 évesen 93 nap 22 óra 52 perc és 9 másodperc alatt teljesítette a Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyt Fa Nándor. A magyar hajós nyolcadikként ért célba, ami messze meghaladta a várakozásait. Úgy érzi, ennél jobb eredményre már nem képes, ezért befejezi a versenyzést, de az utánpótlást egyelőre nem látja maga mögött. Pihenni nem fog, a Balaton vizeit továbbra is szelni fogja, a tudását pedig örömmel adná át idehaza és külföldön is. És a későbbiekkel akár még könyvíróként is találkozhatunk a nevével.