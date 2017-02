Fa Nándor: Az utolsó éjszaka volt a legnehezebb

Az utolsó éjszaka volt a legnehezebb – ezt mondta az immár ötszörös földkerülő Fa Nándor, aki a hazatérése óta most tartott sajtótájékoztatót.

A magyar vitorlázó február elején ért célba a világ legnehezebb vitorlásversenyén, a Vendée Globe-on. Saját tervezésű hajójával, a Spirit of Hungaryvel 93 nap alatt kerülte meg a földet. Fa Nándor már a célba érkezésekor közölte, ez volt utolsó földkerülése.

„Elfáradtam. Úgy egyáltalán most kivitorláztam magamból azt, ami restanciában bennem maradt. Mikor belementem ebbe az útba, azt azért csináltam, mert ’96-ban nem úgy teljesült, ahogy szerettem volna, nem sikerült még olyan időteljesítményt vitorláznom, amire úgy gondoltam, hogy képes vagyok, most viszont sikerült, és miután teljesült, amit elképzeltem, meg a tetejébe még az idő is elszaladt, én úgy gondolom, hogy nekem ennyi volt a sorsom az én pályafutásomban” – mondta az ötszörös földkerülő vitorlázó.

Egy éve volt Alinda vendége – azóta újra megkerülte a világot. Friss élményeiről, szorongásairól, a legszebb és a legnehezebb pillanatairól mesélt.