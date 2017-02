Ezt az olimpiai és vb-bajnokaink sem hagyták ki

Olimpiai és világbajnok versenyzők részvételével, immár hatodik alkalommal rendezték meg a téli kajak ergométeres és medencés sárkányhajó kupáját a budapesti Aquaworldben. A férfi kajakosok 200 és 1000, a hölgyek pedig 500 méteren mérték össze tudásukat, míg a sárkányhajósoknál az elmúlt szezon legjobb 16 egysége küzdött meg egymással.

Az ergométer nemcsak az állóképesség fejlesztésére jó, hanem a versenyszellem ápolására is. A budapesti Aquaworldben rendezett viadalon olimpiai és világbajnokok is részt vettek, köztük Kammerer Zoltán, Csipes Tamara, valamint a riói kajaknégyes két tagja, Ceiner Benjámin és Kugler Attila.

„Először is arra nagyon jó, hogy egy kis versenyszituációt begyakoroljunk, mert most, a téli időszakban hiába hajtjuk egymást az edzéseken, azért ez mégis egy kicsit más szituáció, hogy itt egymás ellen mégis versenykörülmények között megküzdünk. Meg kikapcsolódásnak is jó, mert azért nem rossz helyen vagyunk, ha a verseny lement, lehet majd egy kicsit csúszdázni, kicsit lazítani, úgyhogy mindenképp jó ez az egész rendezvény” – nyilatkozta Kugler Attila kajakozó.

A szakszövetség változtatott a négyes hajók tagjainak kiválasztásán, a csapatot az egyes és a páros eredmények alapján állítják össze.

„Egészséges egyensúlyt kell létrehozni a fiatalok és az idézőjelben öregebb versenyzők között. Rióban nagyon sokszor úgy alakult, hogy kifelé pattant a labda a kapufáról, tehát nagyon sok dolog szerencsétlenül alakult, sok olyan negatív tényező volt, mely nem igazán előre vitte a kajak-kenu sportágat, de én azt gondolom, hogy ebből a versenyzői gárdából nagyon erős új válogatottat lehet építeni. Egyértelműen meg kell erősíteni az egyes teljesítményeket, és abból úgy négyes és csapathajókat, illetve az egyest ki kell választani” – vélekedett Hüttner Csaba szövetségi kapitány.

Solti László 1000 méteren címvédőként lépett az ergométerhez az Aquaworldben. A Vasas versenyzője szeretne bekerülni abba a férfi kajak négyesbe, amely a 2020-as tokiói olimpián áll majd rajthoz. Világbajnoki címe már van, hazai pályán szerezte 2015-ben, amikor Győrben rendezték a maraton kajak-kenu vb-t.

„Abszolút az 1000 méterben gondolkodom, nekem az fekszik jobban az olimpiai távok közül. Ezért is szeretnék a síkvíz irányába eltolódni egy kicsit, merthogy én 2020-ban mindenféleképpen kint szeretnék lenni Tokióban” – emelte ki a világbajnok kajakozó.

A medencében sárkányhajóversenyeket tartottak.

„Sárkányhajózás 10 éve van Magyarországon. Egy roadshow-programmal indult, melyet kifejezetten kezdő csapatoknak, barátoknak, cégeknek indítottunk. Ez akkora fejlődésen ment keresztül, hogy azóta külön magyar bajnokság van a sárkányhajósoknak, ez egy öt állomásból álló program, amely a nyár folyamán zajlik, ott pontokat gyűjtenek a csapatok, az év végén pedig bajnokot hirdetünk” – mondta Patyi Melinda sárkányhajó szakágvezető.

Az ergométeres kajakbajnokságot és a medencés sárkányhajó kupát hatodik alkalommal rendezték meg a fővárosi wellnessközpontban.