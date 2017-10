Esélyt sem adott Federer Nadalnak

A vártnál simább mérkőzést hozott az álomdöntőként beharangozott Roger Federer–Rafael Nadal összecsapás a sanghaji kemény pályás tenisztornán. A kiválóan szerváló svájci esélyt sem adott a spanyol világelsőnek a mindössze 73 percig tartó találkozón.

Nem hozott kiélezett csatát az álomdöntő a sanghaji tenisztornán. A világelső Rafael Nadal a ranglistán második Roger Federerrel találkozott.

A spanyolnak rosszul kezdődött a mérkőzés. Már az első játékban elvesztette adogatását, majd mindent megpróbált, hogy visszabrékeljen, azonban nem talált fogást ellenfelén. Federer kiváló adogatásának is köszönhetően könnyedén 6:4-re hozta az első szettet.

A második sem úgy alakult, ahogy Nadal eltervezte. A spanyol először 2-2-nél került brékhátrányba. Majd Federer 5-3-nál is elvette ellenfele adogatását. Nadal több ki nem kényszerített hibát is vétett a kulcspillanatokban. Ennek is volt köszönhető, hogy Federer a második játszmát végül még simábban, 6:3-ra nyerte.

„Egész héten jól ment a játék. A döntő pedig nagyszerűen sikerült számomra. Kiválóak voltak a szerváim, jól ment az alapvonalnál és sikerült védekezésre kényszeríteném Nadalt. Lényegében az egész meccs úgy alakult, ahogy terveztem” – mondta a svájci a meccs után.

A 19-szeres Grand Slam-győztes Federer és a 16 elsőséget magáénak tudó Nadal 38-adszor találkozott egymással. A mérleg a spanyol felé billen, aki eddig 23-szor győzött, ám a legutóbbi öt meccsen Federer ünnepelhetett.

A svájci klasszisnak ez volt a hatodik tornagyőzelme 2017-ben.