Elrajtolt a Sydney-Hobart

Ausztráliában már nyári melegben rajtoltak a 72. alkalommal megrendezett Sydney-Hobart vitorlásverseny résztvevői, magyar idő szerint hajnali háromkor. A körülményekre semmilyen panaszuk nem lehet a versenyzőknek, bár az abszolút rekorder hajó, a Wild Oats kissé lemaradt az indulásnál.

Rajthoz készülődtek a hajók a hetvenkettedik alkalommal megrendezett Sydney-Hobart vitorlásversenyen. Az ausztrál város kikötőjéből magyar idő szerint hajnalban indultak el a versenyzők, a rajtot a Perpetual Loyal nevű hajó kapta el a legjobban.

A korábbi győztes, idén is esélyes Wild Oats lemaradt kissé a startpisztoly jelzése után, de azóta folyamatosan zárkózik a vezető hajókhoz. Ausztráliában decemberben általában jó idő van, ezúttal is kegyes az időjárás a mezőnyhöz, és a szél erőssége is kifogástalan.

A hajókon számos ausztrál híresség is versenyez, idén a legnagyobb név az ausztrál krikettkapitány Michael Clarke az eddig vezető Perpetual Loyal fedélzetén.

A Sydney-Hobart vitorlásversenyt 1945 óta rendezik.

A leggyorsabban eddig a Wild Oats teljesítette a távot, 2012-ben egy nap, 18 óra negyven percre volt szükségük a célba érkezéshez.

A Wild Oats a győzelmi rekordot is magáénak mondhatja: 2005 óta nyolcszor diadalmaskodtak.