Dzsudzsák szerint reális a 3. hely, az ellenfél kritizálta a magyar csapatot

A csoportharmadik hely megtartása a magyar labdarúgó-válogatott célja a keddi Feröer szigetek elleni vb-selejtezőn. Az ellenfél szövetségi kapitány szerint a magyar válogatott nem fejlődött az utóbbi időben.

Egy döntetlen is elég a magyar válogatottnak a keddi Feröer szigetek elleni meccsen, hogy megtartsa harmadik helyét a selejtezőcsoportban. Bernd Storck együttes 1 ponttal előzi meg a miniállamot. A szövetségi kapitány a pozitívumot kereste a Svájc elleni 5-2-es vereség után, és kicsit az eddigi munkáját is értékelte.

„Mondtam a játékosoknak, hogy ne a jövővel foglalkozzanak. Most arra kell koncentrálnunk, hogy Magyarországért focizzunk, semmi más nem fontos. Nem szabad a negatívumokra gondolnunk. Mióta itt vagyok Magyarországon, elkezdtünk egy munkát, amit én mindenképp szeretnék folytatni. Azóta reformokat vezettünk be a magyar labdarúgásban. Csányi Sándor elnök úrral úgy ítéljük meg, hogy jó úton haladunk, bár szerint jelenleg stagnál a válogatott, amit én elfogadok, és vállalom érte a felelősséget. Elveszítettünk néhány meccset kis csapatok ellen, ami nem megbocsátható, de tudni kell, hogy az Eb előtt sokkal több felkészülési időnk volt. A válogatott pedig nem szerepelhet jól, ha nincs elég nemzetközi tapasztalata. Ezt pedig klubszinten a játékosok nem tudják megszerezni. Negyvennégy év után ott voltunk az Eb-n, két évvel később elvárják, hogy harmincegy év után ott legyünk a vébén is, úgy, hogy az Európa-bajnokkal egy csoportba kerültünk. Nagyon nehéz dolgunk volt, mégis helytálltunk itthon a portugálok ellen. Folytatnunk kell a közös munkát a minél jobb eredmények elérése érdekében” – fejtette ki a német szakember.

Dzsudzsák Balázs szerint kötelező a győzelem a Feröer szigetek ellen. A csapatkapitány szerint reális a harmadik hely.

„Egy picit lesarkított, hogy csalódás ez a harmadik hely. Azért mégiscsak egy Portugália és egy Svájc van előttünk. Tudom, hogy mindenhol abba kapaszkodnak, hogy Feröerrel, meg Andorrával küzdünk a harmadik helyért, de hát velük vagyunk egy csoportban. Kaphattunk volna gyengébb és erősebb ellenfelet is, vagy hasonló erősségűt, mint mi, de ezt a csoportot kaptuk. Nem férünk az első kettőbe, ezért evidens, hogy valakivel a 3., 4., 5., helyért küzdeni kell. Nem férünk oda a második helyre, nagyon messze vagyunk tőle” – véli a játékos.

Stieber Zoltán szerint is egyértelmű cél a 3 pont megszerzése. „Ilyenkor jó, hogy ilyen rövid időn belül jön a következő mérkőzés. Most már mindenki próbál a Feröer elleni meccsre koncentrálni. Bízom benne, hogy rendbe tudtuk tenni a fejeket, és el tudunk érni egy jó eredményt. Ennyivel tartozunk a magyar embereknek és a szurkolóknak” – mondta.

Az ellenfél szövetségi kapitány kritizálta a magyar válogatottat. Lars OIsen szerint a magyarok nem léptek semmit előre a tavaly nyári Eb óta. Ezzel együtt nehéz mérkőzésre számít, de a győzelmet sem tartja elképzelhetetlennek.

„A tavalyelőtti Eb-selejtezőkön egy nagyon erős magyar válogatottat láthattunk, és ugyanez igaz az Európa-bajnokságra is. De a vb-selejtezőkön ezt a formát nem tudták tartani. Bár azt is hozzá kell tenni, hogy elvesztettek pár játékost, például Királyt és Gerát, akiknek meghatározó szerepük volt” – véli a szakvezető.

A mérkőzést kedden 20 óra 45 játsszák a Groupama Arénában.